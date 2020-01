Esodo a Ferrara: esaurito il settore ospiti

Partita importante e derby sentito.

Spal–Bologna vedrà un esodo di massa dei tifosi rossoblù che in poche ore di apertura della prevendita hanno acquistato tutti i tagliandi disponibili per il settore ospiti. Sabato pomeriggio saranno in 1.500 i tifosi del Bologna al seguito della squadra, con il dispiacere di coloro che non sono riusciti ad acquistare un tagliando. Secondo il Resto del Carlino, la Spal potrebbe aggiungere una piccola quantità di biglietti in un altro settore.