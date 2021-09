Empoli-Bologna, la moviola di Stadio

Sufficiente la direzione arbitrale

L'arbitro vede bene il rigore per il Bologna, De Silvestri in anticipo e toccato sulla gamba, non vede bene quello di Theate su Henderson ma il Var lo richiama perché il belga travolge l'avversario. Bravo Giacomelli a non sanzionare rigore per la caduta di Svanberg in area, Henderson non lo tocca. Regolare il gol dell'1-1 di Barrow, la palla passa dalle parti di De Silvestri che non è in posizione di fuorigioco.