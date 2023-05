Empoli-Bologna, la moviola del Corriere dello Sport

Prestazione insufficiente da parte del signor La Penna ieri sera. Il Corriere dello Sport valuta il suo operato da 5 in pagella. Per sua fortuna il Var non fa altrettanto e sbroglia tutte le situazioni che si sono venute a creare.

Nello specifico, il gol di Lucumì viene giustamente annullato perché il regolamento dice che è sempre infrazione se il pallone finisce in porta dopo un tocco di mano o braccio, anche se accidentale. Non importa che il braccio di Lucumì sia attaccato al corpo e che il colombiano cerchi di evitare il contatto. La rete non può essere validata. Lo stesso vale per il gol di Orsolini al 28': l'esterno tocca con il braccio il pallone, che inevitabilmente cambia traiettoria. L'arbitro viene richiamato al monitor e annulla correttamente la rete. Un'altra on field review è servita per assegnare il rigore del 3-1: la spinta di Bandinelli su Lucumì è netta. Rimangono dei dubbi su due decisioni rivedibili: la punizione che porta al 2-0 dell'Empoli, dove il contatto tra Cambiaghi e Orsolini poteva non essere fischiato; il mancato secondo giallo a Parisi per Spa per un fallo sul numero 7 rossoblù.