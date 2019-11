Emergenza in attacco e in difesa, ecco come potrebbe essere schierato il Bologna

Oggi le due sedute di allenamento a porte chiuse serviranno allo staff tecnico per lavorare agli accorgimenti tecnico-tattici utili a sopperire le assenze del Bologna soprattutto in due reparti.

Out in difesa Danilo e Bani squalificati, più Dijks infortunato. Mihajlovic dovrà trovare i due centrali titolari, a oggi le opzioni sembrano essere Tomiyasu e Denswil oppure l’arretramento di Medel. Appare più probabile la prima soluzione, con due giocatori di stazza e tecnica in grado di garantire sia qualità in fase di avvio dell’azione e fisico su palle alte o in uno contro uno, considerando comunque che il Parma non avrà quasi certamente Cornelius, Inglese, Gervinho e Karamoh.

In attacco, invece, c’è l’assenza certa di Federico Santander e quella probabile di Mattia Destro, ancora alle prese con il lavoro differenziato. Prima punta giocherà Palacio, Sansone e Orsolini saranno gli esterni, in panchina l’unica alternativa è Skov Olsen, che potrebbe essere alternativa sia in fascia ma anche come punta. Sulla trequarti Soriano non dovrebbe farcela, ci sarà Svanberg.