Emergenza difesa: squalificati Danilo e Bani

Il Bologna torna dal Mapei Stadium con la terza sconfitta consecutiva: i rossoblu sono infatti stati superati per 3-1 dal Sassuolo. Dopo 12 giornate, la classifica dice 15 ^ posto in classifica ed appena 12 punti. Non finiscono però qui i problemi. Adesso ci sarà la sosta, e poi si riprenderà domenica 24 novembre: il Bologna è atteso da un altro derby emiliano, stavolta al Dall’Ara contro il Parma. Mihajlovic però avrà non pochi pensieri in questi giorni. Contro i ducali, infatti, non ci saranno per squalifica Danilo e Bani.

Entrambi diffidati, sono stati ammoniti contro i neroverdi. Il tecnico serbo dovrà dunque far a meno dei suoi due difensori centrali titolari contro Gervinho e compagni, i quali al Tardini hanno appena regolato una potenza come la Roma. Con tutta probabilità, dunque, verrà rispolverato Denswil: l’olandese era partito davanti nelle gerarchie, ma poi è stato scavalcato dalle ottime prestazioni dell’ex Chievo. Obbligato dunque il suo impiego contro il Parma. Al suo fianco, poi, ci sono due opzioni: la prima è il recupero di Tomiyasu – che nasce centrale e non terzino – la seconda è l’arretramento di Medel. Mihajlovic ha due settimane per trovare la soluzione migliore.