Emergenza difesa, contro la Spal Corbo o Paz?

Una difesa da reinventare contro la Spal?

Sinisa Mihajlovic non ha molte scelte a disposizione in vista del derby di Ferrara. La squalifica rimediata da Bani contro l’Hellas priva il Bologna di una pedina fondamentale in questo momento di emergenza, soprattutto se si considera le assenze prolungate di Krejci e Dijks, a cui si aggiunge ancora quella di Denswil, fermato da un problema muscolare. Il centrale mancino anche ieri ha svolto terapie e la sua presenza è ancora in forte dubbio. Senza innesti dal mercato, per Mihajlovic le alternative tra le riserve sono due: Neuhen Paz e Gabriele Corbo