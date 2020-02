Emergenza attacco: uomini contati, Barrow da valutare

Risolto un problema, ecco che ne sorge subito un altro. Prima l’emergenza in difesa e poi quella a centrocampo, entrambe però superate egregiamente. Ora invece è la volta dell’attacco. Questo Bologna fa sognare, ma i troppi infortuni – anche abbastanza gravi – rischiano di tapparne le ali. Mihajlovic non è assolutamente un allenatore solito piangersi addosso o trovare scuse, ma sabato pomeriggio contro il Genoa avrà una grossa grana da risolvere.

Agli infortuni muscolari di Santander e Sansone – che non rientreranno prima di fine febbraio-inizio marzo – si è aggiunto anche quello di Musa Barrow. L’attaccante gambiano ha rimediato una forte contusione, e rischia di dover dare forfait per il match del Dall’Ara. Situazione complicata, visto che anche Orsolini non sarà al meglio: il classe 1997 giocherà infatti con 7 punti di sutura alla coscia. Le condizioni del numero 99 verranno costantemente monitorate, ma se non dovesse farcela l’unico che potrà sostituirlo sarà Skov Olsen, con Soriano alle spalle di Palacio. Senza gli altri big, dunque, l’unica alternativa in panchina rimarrebbe il classe 2001 Musa Juwara.