El Kaouakibi gol contro il Modena: “Sono felice”

Gol contro il Modena in un derby personale, El Kaouakibi è in prestito al Sudtirol dal Bologna e può festeggiare il successo 1-2 contro i canarini.

“Se arrivano i gol sono più felice, ma quel che conta è arrivare all’obiettivo tutti insieme. Sappiamo che possiamo giocarcela contro tutti, non dobbiamo pensare però a niente e nemmeno alla classifica, ma ottenere il meglio partita dopo partita, poi vedremo. Qualcuno superiore a noi? A livello di nomi, alcune squadre possono avere qualcosa in più, ma la nostra forza è il gruppo: nel calcio i nomi contano fino ad un certo punto, andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli di essere forti”.