Eder, il Benevento sfida il Bologna

Resta ambizioso il Benevento dell’ex tecnico rossoblu Filippo Inzaghi. Dopo aver ottenuto con largo anticipo la promozione in Serie A, le streghe hanno cominciato a muovere le prime acque di mercato. Il primo innesto potrebbe essere Kamil Glik, difensore polacco ex Torino, con i giallorossi che adesso punterebbero ad una punta di blasone.

Tra i nomi accostati al Benevento c’è quello di Eder, ex attaccante della Nazionale, molto vicino tra le altre anche al Bologna. Si potrebbe scatenare quindi un vero e proprio testa a testa di mercato tra rossoblu e streghe per ottenere le prestazioni dell’italo-brasiliano. L’attaccante ha giocato le ultime 2 stagioni in Cina al Jiangsu Suning, dove ha segnato 22 gol in 39 partite. Eder sogna il rientro in Italia e sembra sempre più disposto a rinunciare al suo stipendio faraonico di 4,5 milioni di euro a stagione per tornare a casa, vedremo se lo farà con la maglia del Bologna o quella del Benevento.

Fonte: Corriere dello Sport.