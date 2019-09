Il Bologna risulta come decimo monte ingaggi della Serie A secondo Gazzetta. Per il club rossoblù 41 milioni in emolumenti ai calciatori.

La classifica completa.

Juve 294, Inter 139, Roma 125, Milan 115, Napoli 103, Lazio 72, Torino 54, Cagliari 44, Bologna 41, Genoa con 40, Sampdoria e Atalanta 36, Sassuolo 35, Lecce 32, Parma 31, Spal e Udinese 30, Brescia 28, Verona 26.