Ecco l’MVP di Bologna-Empoli

Il migliore in campo secondo i tifosi

Gary Medel è stato votato come miglior in campo tra le file rossoblù con il 25% delle preferenze contro l' Empoli .

I tifosi che hanno risposto al consueto sondaggio del miglior in campo che il Bologna presenta sulla Pass Area del proprio sito dopo la partita, hanno indicato il cileno come uomo partita di Bologna-Empoli. Al secondo posto Marko Arnautovic con il 20,83%, in terza posizione Roberto Soriano con il 16,67%.