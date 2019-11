Ecco l’incredibile record battuto ieri da Rodrigo Palacio

La 13^ giornata termina con un pareggio per il Bologna, che riacciuffa il Parma solo nel recupero. Punto comunque importante per i rossoblu, che almeno tornano a muovere la classifica. I ducali erano andati momentaneamente avanti con la perla di Kulusevski, ma sul finire del primo tempo ci ha pensato Palacio a ristabilire la parità.

Oltre alla gioia per il gol, l’attaccante argentino ha anche il merito di aver battuto un record a dir poco storico per il Bologna. La rete del “Trenza” è infatti il gol più “vecchio” nella storia del club rossoblu, essendo stato segnato da un giocatore che conta già la bellezza di 37 anni, 9 mesi e 19 giorni. In precedenza, il record era appartenuto per decenni a Carlo Reguzzoni, che contava però sulla carta d’identità un paio di settimane in meno dell’attuale numero 24 del Bologna.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Infinito Palacio: il gol del pareggio di ieri con il Parma, realizzato da Rodrigo all’età di 37 anni, 9 mesi e 19 giorni, è il più “anziano” della storia del Bologna. Il primato precedente era appartenuto a Carlo Reguzzoni, che a 37 anni, 9 mesi e 4 giorni segnò al Venezia il 10 marzo 1946. Complimenti Trenza!”.