Ecco le nuove maglie del Bologna 2023/2024

Il rosso e il blu scorrono nelle vene di chi ha a cuore il Bologna Fc 1909 e si sente parte della sua storia. Ogni stagione è caratterizzata da una nuova maglia, una maglia da sempre presente in ogni momento della vita dei tifosi rossoblù. Lo saranno anche le nuove maglie Home e Away per la stagione 2023-24 .

Due maglie – caratterizzate quest’anno dal logo del main partner Saputo – che rappresentano tradizione ma anche innovazione stilistica. Un design ispirato al mondo della moda, in continuità con la maglia della stagione 22-23, caratterizzato in questo caso da un pattern allover di loghi BFC disposti in diagonale. Continua inoltre l’impegno condiviso tra club e sponsor tecnico nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità, con l’utilizzo di tessuti Eco Fabric, al 100% provenienti da plastica riciclata, per la produzione dei kit gara.