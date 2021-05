Ecco l’arbitro di Verona-Bologna

Ufficiale la designazione arbitrale per il match di lunedì alle 20:45

Ufficiale la designazione arbitrale per il match del Bologna al Bentegodi contro il Verona di lunedì alle 20:45.

Sarà infatti il Signor Marchetti a dirigere la trentasettesima giornata dei rossoblù e sarà coadiuvato da Rossi C. e Yoshikawa con Ghersini al VAR. Marchetti in carriera ha solo un precedente in Serie A che risale febbraio 2021 nella partita tra Genoa e Verona finita 2-2.