Ecco l’arbitro di Crotone-Bologna

Ufficiale la designazione arbitrale per il match del Bologna allo Scida contro il Crotone di sabato alle 15.

Sarà infatti il Signor Fourneau di Roma a dirigere la ventottesima giornata dei rossoblù e sarà coadiuvato da Bottegoni e Pagnotta con Giacomelli al VAR. Fourneau in Serie A ha arbitrato una sola volta il Bologna con i rossoblù che vennero sconfitti dal Sassuolo per 1-2 (luglio 2020). Mentre il Crotone è stato diretto due volte e in entrambe le occasioni finì in pareggio.

CROTONE – BOLOGNA Sabato 20/03 h. 15.00

FOURNEAU

BOTTEGONI – PAGNOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DE MEO