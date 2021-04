Ecco l’arbitro di Bologna-Torino

Ufficiale la designazione arbitrale per mercoledì sera

Ufficiale la designazione arbitrale per il match del Bologna al Dall'Ara contro il Torino di mercoledì alle 20:45.

Sarà infatti il Signor Marini a dirigere la trentaduesima giornata dei rossoblù e sarà coadiuvato da Carbone e Capaldo con Mariani al VAR. Marini in carriera ha arbitrato 8 volte in Serie A, di cui 6 quest'anno. Con il Bologna non ci sono precedenti, mentre uno con il Torino nel maggio 2013 quando pareggiò 1-1 contro il Chievo.