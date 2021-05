Ecco l’arbitro di Bologna-Juventus

Ufficiale la designazione arbitrale per il match di domenica alle 20:45

Sarà infatti il Signor Valeri di Roma a dirigere la trentottesima giornata dei rossoblù e sarà coadiuvato da Preti e Peretti con Giacomelli al VAR. Quest'anno Valeri ha arbitrato due volte il Bologna, nella vittoria per 4-1 contro il Parma e nella sconfitta esterna per 3-1 contro l'Inter. La Juventus è stata diretta una volta in campionato, nella sconfitta per 0-3 contro il Milan, e una in Supercoppa Italiana quando vinse per 2-0 contro il Napoli.