Ecco l’arbitro di Bologna-Genoa

Ufficiale la designazione arbitrale per il match di mercoledì alle 20:45

Sarà infatti il Signor Fourneau di Roma a dirigere la trentaseiesima giornata dei rossoblù e sarà coadiuvato da Rocca e Scarpa con Abisso al VAR. Fourneau in Serie A ha arbitrato due volte il Bologna: la prima volta i rossoblù vennero sconfitti dal Sassuolo per 1-2 (luglio 2020), la seconda volta risale a quest'anno con la vittoria esterna per 2-3 sul Crotone. Il Genoa, invece, è mai stato diretto da Fourneau solo una volta in Coppa Italia nella vittoria per 1-3 contro la Sampdoria (novembre 2020).