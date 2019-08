Ecco la sfida la sogno: Bologna-Real Legends il 9 ottobre

Che il Bologna avesse in serbo qualcosa di importante era noto, ma la sorpresa è ancora maggiore e non potrà che far piacere ai tifosi.

Il 9 ottobre allo stadio Dall’Ara si giocherà una sfida leggendaria tra Bologna e Real Madrid Legends. Lo ha comunicato poco fa il club rossoblù sul proprio sito ufficiale. L’idea nasce dal fatto che nella prima formazione ufficiale del Bologna, il 20 marzo 1910, era presente tra gli altri un tale Bernabeu, Antonio fratello di Santiago. Uno è diventato un leggendario personaggio della storia del Real, l’altro è da considerare tra i padri fondatori del Bologna.

Studente al Collegio di Spagna, Antonio fu uno dei fondatori e dei primi giocatori rossoblù, tra il 1909 e il 1912, quando dopo la laurea tornò a Madrid. Non dimenticò mai i bei tempi della giovinezza bolognese, come scriverà tanti anni dopo in una commovente lettera al Club. Il filo dunque che collega Bologna e Madrid sarà rinvigorito il 9 ottobre allo stadio Dall’Ara: Bologna-Real Madrid, la partita delle leggende.