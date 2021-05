Ecco la nuova Coppa Italia

La competizione sarà riservata solo a club di Serie A e B

La Coppa Italia cambierà infatti la propria formula: non parteciperanno più club di Lega Pro e categorie inferiori, ma solo squadre di Serie A e Serie B. Saranno 40 infatti le società impegnate nella competizione che inizierà il prossimo 15 agosto, con in campo subito 12 team di A. Una rivoluzione che vuole valorizzare maggiormente il torneo, creando subito sfide più appetibili per la televisione.