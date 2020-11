Ecco il gol di Musa Barrow in nazionale

Successo di prestigio per il Gambia di Musa Barrow nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Gli scorpioni africani hanno infatti sconfitto il Gabon del temibile Pierre Emerick Aubameyang per due reti a una con seconda marcatura da parte dell’attaccante del Bologna. Classica rete in contropiede per Barrow servito dal compagno omonimo Modou Barrow, piatto destro nell’angolino e portiere battuto. Proprio lo stesso Musa ha postato su Instagram il video della sua marcatura (scorrete le foto del profilo, l’ultima è il video del gol).