Ecco i precedenti tra De Zerbi e Mihajlovic

Domani sera al Mapei Stadium Sassuolo e Bologna si sfideranno per un match valido per la ventitreesima giornata. Tra i due allenatori, Roberto De Zerbi e Sinisa Mihajlovic, ci sono stati diversi precedenti in Serie A.

I due tecnici, nonostante le notevoli differenze, sono accomunati dal fatto di avere un’idea di calcio piuttosto simile, come confermato anche dallo stesso De Zerbi in conferenza stampa: “Credo che i rossoblù siano i nostri cugini – ha affermato – sono una squadra che ha una modalità di gioco simile alla nostra, hanno un’identità chiara ed entrano in campo per fare la partita”. Tra i due mister ci sono stati cinque incontri nella massima serie, tre dei quali sono stati vinti da De Zerbi, mentre le altre due gare hanno visto vittorioso Mihajlovic. Per quanto riguarda il bilancio degli allenatori con le squadre avversarie, invece, vige una perfetta parità per l’attuale tecnico dei neroverdi contro il Bologna: tre vittorie, tre sconfitte e un pareggio. Sinisa, invece, ha collezionato 12 sfide con il Sassuolo, di cui 5 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte.

Fonte-tmw