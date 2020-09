Ecco con quale maglia giocherà il Bologna a San Siro

Oggi il Bologna svelerà lo sponsor di maglia in sostituzione di Liu Jo.

Sul davanti il club rossoblù potrebbe presentare una doppia sponsorizzazione e uno dei marchi dovrebbe essere ‘Facileristrutturare‘, startup dinamica e specializzata in ristrutturazioni chiavi in mano con 60 sedi e mille professionisti affiliati. Nel retro maglia resterà invece Illumia. Le nuove casacche, quindi con sponsor, saranno disponibili al pubblico da ottobre, mentre lunedì sera, come riporta Stadio, il Bologna giocherà contro il Milan con la seconda casacca bianca.