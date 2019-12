Sinisa Mihajlovic vuole essere domenica a Lecce, lo riporta il Corriere dello Sport Stadio. Il tecnico rossoblù ha in programma un vero e proprio tour de force di viaggi per giungere in Puglia.

Per prima cosa, Sinisa ha prenotato per venerdì un volo che lo porterà in Serbia dalla madre e dai famigliari, ma non per restare in patria.