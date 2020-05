Ecco come il Bologna si allenerà da domani

Dopo 57 giorni Casteldebole torna alla vita.

Da domani i giocatori del Bologna potranno svolgere attività fisica dentro il centro tecnico Niccolò Galli, ma saranno adeguatamente distanziati e senza la presenza di tecnici o dirigenti. I giocatori del Bologna saranno divisi in due blocchi da 12 – il primo dalle 14 alle 16, il secondo dalle 16 alle 18 – con 4 campi a disposizione per l’attività fisica. Niente pallone, solo tappetino per allungamento, addominali e plank, più il campo a disposizione per la corsa. I giocatori dovranno arrivare a Casteldebole già vestiti e muniti di cronometro per svolgere il lavoro predisposto dal preparatore atletico Marchesi, poi usciranno e faranno la doccia a casa visto che gli spogliatoi rimarranno chiusi. Sarà garantito invece il presidio sanitario con i dottori Nanni e Sisca a disposizione.

Fonte: Carlino.