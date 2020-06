Ecco come cambia l’accesso in Europa League

Con la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli, ecco diminuire i posti a disposizione per partecipare alla competizione continentale. I partenopei infatti con il successo di ieri si sono aggiudicati la possibilità di partecipare alla prossima edizione di Europa League partendo direttamente dalla fase a gironi.

Per il Bologna si complicano quindi i piani, il settimo posto adesso può non bastare.

Se il Napoli dovesse arrivare tra le prime quattro, la quinta e sesta classificata andrebbero alla fase a gironi di Europa League mentre la settima ai play-off.

Se invece il Napoli dovesse arrivare quinto o sesto andrebbe alla fase a gironi di Europa League. Quinta o sesta classificata alla fase a gironi. Settima alla fase preliminare di Europa League.

Nel caso in cui i partenopei dovessero invece arrivare al settimo posto o in giù, andrebbero comunque alla fase a gironi insieme alla quinta. La sesta ai play-off.

Fonte: TMW