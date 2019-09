E’ un Bologna di cuore

E’ un grande Bologna quello di quest’inizio di stagione. La squadra di Mihajlovic gioca bene, crea tanto e soprattutto non molla mai. Nemmeno a Brescia, quando i rossoblu – senza il proprio allenatore fisicamente in panchina – sono andati all’intervallo sotto 3-1 contro una neopromossa. Poi però è successo qualcosa, una scossa. La squadra di Mihajlovic si è risvegliata ed ha ribaltato il risultato nella ripresa, superando i padroni di casa per 3-4 grazie alla rete decisiva di Orsolini. Grande cuore e nessuna intenzione di cedere: questo Bologna è una squadra vera.

I rossoblu hanno rimontato 2 gol e vinto la partita, sconfiggendo un record negativo che durava esattamente da 7 anni. Il Bologna infatti non vinceva un match di campionato dopo esser stato sotto di 2 reti dal 16 settembre 2012: curiosamente, era sempre la 3^ giornata di Serie A e la squadra era di scena all’Olimpico contro la Roma – prossimo avversario domenica. I giallorossi sono andati avanti con Florenzi e Lamela, ma poi la doppietta di Gilardino ed il gol di Diamanti hanno ribaltato il risultato. Di questo Bologna si possono discutere tante cose, ma di certo non il suo cuore.