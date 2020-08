E’ ripartito oggi ‘Fire and Desire’ su Radio1909.it

La trasmissione, condotto da Manuel Minguzzi e Sighi, andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 sulla nota radio web per parlare di Bologna, mercato e tanto altro. Interverranno nel corso della settimana anche Pepé Anaclerio, ex giocatore rossoblù, Michele Bettini, speaker di Punto Radio, e il collega di Repubblica Diego Costa.