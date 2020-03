È arrivato il momento di Dijks, domani tornerà ad allenarsi regolarmente

È una giornata di riposo quella di oggi in casa Bologna. Riposo salutare, per iniziare al meglio la settimana di avvicinamento al big match contro la Juventus. La sfida del Dall’Ara sarà a porte chiuse, motivo in più per dare il 200% in settimana, vista l’assenza della spinta di uno stadio che si sarebbe vestito a festa per l’occasione. Negli allenamenti rossoblu che avvicineranno la squadra all’incontro, sotto i riflettori ci sarà Mitchell Dijks.

L’olandese ha ricominciato questa settimana ad allenarsi in parte con i compagni, ma non ha ancora svolto partitelle con il gruppo. Fisicamente la forma è ottima, ma un conto sono gli allenamenti, un altro è la partita. L’obiettivo è di riuscire a ricominciare a giocare con la squadra questa settimana, con l’olandese che così potrebbe già tornare in panchina venerdì per poi puntare ad una maglia da titolare contro la Sampdoria.

