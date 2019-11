E’ ancora Palacio il castigatore del Parma

Il Bologna non supera a pieni voti l’esame Parma, ma almeno non infila un’altra sconfitta. I rossoblu ottengono infatti un pareggio contro i ducali: il match del Dall’Ara termina 2-2, con Palacio e Dzemaili a segno per i padroni di casa. La prima rete dei felsinei l’ha messa a segno proprio “El Trenza”, che castiga ancora una volta il Parma. Quello di ieri sul finale di primo tempo è infatti il decimo gol in carriera per Palacio contro il Parma.

L’attaccante argentino aveva già punito i ducali in 9 occasioni tra Genoa ed Inter, ma mai col Bologna. Arriva finalmente ieri la prima rete con la maglia rossoblu contro i cugini, che sono per l’attuale numero 24 la sua vittima preferita. 10 gol dunque in carriera – in 14 partite totali – per Palacio contro il Parma, che quando vede i colori gialloblu tende ad essere decisivo.