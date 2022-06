Dzemaili su Gnonto: “L’ho consigliato in Serie A ma non mi hanno ascoltato”

Blerim Dzemaili, ex rossoblù e ora al Zurigo, conosce bene Wilfried Gnonto, messosi in luce sabato sera al Dall'Ara durante Italia-Germania. L'ex capitano del Bologna lo aveva consigliato alla Serie A:

"Ha una forza pazzesca, non gli levi mai la palla e visto che con l’Italia ho ottimi rapporti l’ho subito segnalato a qualche club: però non mi hanno ascoltato - le sue parole a Gazzetta - Io credo che un altro anno a Zurigo gli farebbe bene, temo che in Italia per lui non sia ancora il momento giusto".