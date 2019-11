Il capitano del Bologna, Blerim Dzemaili ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, a proposito dei quattro mesi passati senza Sinisa Mihajlovic

“Ci siamo ritrovato da un giorno all’altro senza il nostro allenatore. Fu uno choc. Gli allenamenti erano ripresi dalle telecamere, il mister usava Face Time per parlare con il gruppo. Lavorare in quei momenti gli ha fatto bene, riusciva a distrarsi per qualche ora”