Dzemaili salva il Bologna al 95′: 2-2 col Parma

Il Bologna si salva all’ultimo respiro. La quarta sconfitta di fila era dietro l’angolo, Parma avanti 1-2 fino al 95′, poi Dzemaili – su assist di Paz – trova l’insperato pari che placa momentaneamente la crisi.

Formazioni in emergenza, D’Aversa senza attaccanti, Bologna senza difensori, ne nasce una partita comunque godevole, che i ducali interpretano bene in ripartenza mettendo in difficoltà la retroguardia rossoblù composta da Tomiyasu e Denswil. Il Parma parte meglio, Denswiil salva un gol già fatto di Iacoponi, ma al 17′ Kulusevski trova il tiro a giro perfetto che beffa Skorupski: 0-1. Il Bologna rischia di prendere il secondo, Tomiyasu salva a centro area su Sprocati. Esce allora la squadra di Mihajlovic, al 26′ Dermaku impedisce a Orsolini il pari, poco dopo Sepe sventa una mischia conclusa da Mbaye. Buon Bologna ora, Dzemaili tenta la botta e Sepe para, dal corner successivo arriva il pari: battuta di Orsolini e zuccata di Palacio, 1-1.

Nella ripresa la partita si mantiene aperta su entrambi i fronti, il Bologna attacca e il Parma riparte. Al 50′ sinistro di Orsolini a lato, ma al 62′ ancora Kulusevski crea scompiglio con un palo su ennesimo tiro a giro. Non è passata la paura, anche se Orsolini sfiora il gol con una botta di esterno, e infatti al 71′ il Parma va ancora avanti: palla persa di Poli, entrato per Svanberg, Kucka gestisce per Iacoponi che infila Skorupski. Il Bologna patisce il colpo, fatica a creare occasioni, ma si lamenta per un mani in area di Darmian e per una serie di gialli non dati a Barillà, sia nel primo che nel secondo tempo, arrivando al 94′ con la sensazione della sconfitta. Nel mezzo anche l’ingresso di Paz per Mbaye e proprio l’argentino, sull’ultimo corner, trova l’assist per la botta al volo di Dzemaili. Finisce 2-2, ma che paura.