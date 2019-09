Dzemaili: “Non possiamo sbagliare così tanti gol”

“Sicuramente io parlo del campo e di quello che è successo. Prendiamo sempre lo stesso tipo di gol, siamo troppo fragili. Non deve succedere che prendiamo gol da cross. Dobbiamo lavorare ancora di più su questo. Come sbagliamo noi, sbagliano anche gli arbitri. Prendiamo atto e andiamo avanti, non possiamo soffermarci sul fatto che non ha espulso Samir, dobbiamo vedere cosa potevamo fare meglio. Il secondo tempo è stato difficile, non c’erano spazi ed era difficile giocare. Nel primo tempo dovevamo fare gol.”

Scheda 1 di 5