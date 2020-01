Dzemaili fatica, Poli pronto a rimettersi la fascia da capitano

Saranno decisive le prossime ore per sapere se Blerim Dzemaili sarà o meno in campo lunedì. Lo svizzero, colpito da una sindrome influenzale, è stato costretto a saltare alcuni degli allenamenti settimanali. Il giocatore non ha ancora smaltito completamente i sintomi, ieri infatti solo lavoro in palestra per lui. La sensazione è che anche nel caso in cui riuscisse ad essere arruolabile, difficilmente potrebbe trovare spazio, vista la scarsa forma, dovuta agli allenamenti saltati.

Chi invece ci sarà, è Andrea Poli. Il numero 16 sarà pronto a fare le veci di Dzemaili in campo, con la fascia di capitano sul braccio. L’ex Milan vorrà sicuramente migliorare il proprio score contro la viola: solo 2 vittorie in 11 incontri. Il giocatore è un pilastro del centrocampo di Mihajlovic e senza di lui, il Bologna, quest’anno ha sempre perso. Un pilastro per i rossoblu, che lunedì, insieme a Medel, prenderà le redini del centrocampo ancora una volta, per portare a casa il derby dell’Appennino.