Dzemaili: “Addio al Bologna? Scelta legittima”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Blerim Dzemaili torna a parlare del suo addio al Bologna e della sua nuova esperienza in Cina allo Shenzen, squadra allenata da un altro ex rossoblu quale Roberto Donadoni.

Dalle sue parole tuttavia non filtrano messaggi negativi, lo svizzero si è infatti mostrato riconoscente alla sua vecchia società augurandogli il meglio.

Qui le sue parole:

“L’esperienza cinese mi affascinava, quando Donadoni mi ha chiamato per espormi il progetto ne sono rimasto da subito entusiasta. Il fatto che il Bologna non mi avesse ancora offerto un nuovo contratto ha comunque accelerato la trattativa. La società ha fatto la sua scelta, una scelta legittima che ho da subito accettato senza problemi”.

