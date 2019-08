Dzemaili accelera: l’obiettivo è il Pisa

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi aggiorna sulle novità che provengono dall’infermeria del Bologna.

La prima buona notizia è arrivata dall’allenamento di ieri, dove Dijks è tornato a lavorare con il resto del gruppo. Continua invece il lavoro differenziato per Dzemaili e Schouten. Per il primo la rosea non ha dubbi: per lui è previsto un reinserimento in gruppo in questi giorni per poterlo avere domenica, nella sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Lo staff non prenderà comunque rischi, non dovesse farcela pronto Poli da titolare al fianco della sorpresa Kingsley. Più delicata invece la situazione di Schouten: per lui il rientro è previsto non prima dell’esordio in campionato contro il Verona.