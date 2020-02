Due squalificati contro l’Udinese

Oltre il danno, la beffa. Al di là della brutta sconfitta in casa contro il Genoa, il Bologna deve fare i conti anche con due squalificati. Stefano Denswil e Jordy Schouten salteranno la gara di sabato pomeriggio al Dall’Ara contro l’Udinese: entrambi infatti sono stati espulsi contro il Grifone.

Vista la lunga lista degli infortunati, e dato che nessuno sembra poter recuperare per il match contro i friulani, Mihajlovic avrà a dir poco le scelte contate. Al posto di Denswil giocherà Mbaye, l’unico difensore rimasto disponibile in rosa: il senegalese si adatterà a fare il terzino sinistro, come ha già fatto altre volte. Schouten invece verrà sostituito probabilmente da Dominguez, che ha fatto bene nel secondo tempo contro il Genoa: con le quasi certe assenze di Medel e Soriano, sarà l’argentino ad affiancare Poli in mediana, mentre toccherà ancora a Svanberg a fare le veci del trequartista.