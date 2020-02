Due importanti rientri in casa rossoblu

Una partita fondamentale per la stagione rossoblu quella che attende il Bologna, impegnato contro la Lazio nella prossima giornata di campionato. Per i rossoblu una gara sicuramente non facile ma alla portata visto il rullino di marcia in trasferta, la squadra di Sinisa Mihajlovic inoltre recupera due pedine fondamentali per la gara dell’Olimpico.

Stiamo parlando di Jerdy Schouten e Stefano Denswil, entrambi assenti per squalifica nella gara contro l’Udinese e pronti a fare il loro rientro proprio contro la Lazio.

Due giocatori importanti, capaci di donare solidità in difesa ed a centrocampo, propio in mezzo al campo si avvicinano inoltre altri due recuperi importanti, quelli di Soriano e Medel.