Duarte positivo al Covid: la situazione in casa Bologna

La notizia della positività di Leo Duarte del Milan non cambia l’iter dei controlli in casa Bologna.

Il difensore rossonero lunedì è sceso in campo contro il Bologna nel finale di partita ed è risultato positivo ieri durante il giro di tamponi a Milanello, ma a Casteldebole c’è assoluta tranquillità e il programma di controlli non verrà stravolto. La squadra è risultata negativa nella sua totalità nella giornata di ieri, quindi dopo la partita e prima della notizia di Duarte, e il prossimo giro di tamponi è previsto nella giornata di sabato come da programma.