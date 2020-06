“Tornare in campo è strano, ma è una sensazione bellissima. E’ un bel messaggio. Questo dimostra come il calcio sia un veicolo per la ripartenza del paese. Niente vacanze in estate? Nessuno ci pensa. C’è tanta voglia di arbitrare, e un’estate passata in campo non peserà”.

Scheda 1 di 2