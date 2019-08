Dove vedere Bologna – Augsburg

Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna comunica che la partita contro l’Augsburg sarà trasmessa in diretta su Dazn. Calcio d’inizio fissato per domani alle ore 15.30 alla WWK Arena, la casa dell’Augsburg. Con la partita di domani si chiuderà la seconda parte del ritiro dei rossoblù, al termine della gara i giocatori e lo staff rientreranno in Italia.