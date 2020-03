Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il medico sociale rossoblu, il Dottor Giovanbattista Sisca, ha parlato di come i rossoblu stanno gestendo l’emergenza Coronavirus: “Abbiamo fatto svariate riunioni: la prima la scorsa settimana, le altre via via ogni volta che ci sono disposizioni nuove. I ragazzi chiedono, si informano, sono consapevoli del problema e attenti”.

