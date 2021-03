Dossena: “Ciclo non finito con Mihajlovic, lui cerca di accelerare”

Amico ed ex compagno, soprattutto doppio ex della sfida tra Bologna e Sam, Beppe Dossena ha parlato del momento delle due squadre e del futuro di Sinisa Mihajlovic. Si parte però dai tempi della Samp:

“Abbiamo sempre avuto un rapporto franco, gli ho sempre detto le cose in faccia. Quando arrivò alla Samp gli feci un discorso chiaro: hai le potenzialità per diventare forte, devi impegnarti per non essere meteora. Lo fece e ha costruito una grande carriera”.