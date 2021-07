Dortmund-Bologna 3-0

Il Bologna prende tre gol nel primo tempo, poi regge nella ripresa con i ragazzini: in luce Raimondo

Il primo test di prestigio per il Bologna si chiude con una sconfitta onorevole per tre a zero contro il Borussia Dortmund. Onorevole come risultato, come gioco e come brillantezza meno. Le tre reti sono arrivate tutte nel primo tempo quando i due tecnici hanno schierato le migliori formazioni possibili in questa fase. I tedeschi hanno dominato e comandato, il Bologna si è chiuso con affanno rischiando di capitolare più volte ma Skorupski ha salvato in un paio di circostanze il risultato. Nulla in avanti per i rossoblù che non sono riusciti a manovrare, complice la differenza di livello e il pressing degli avversari, che in questo momento sono più avanti nella condizione. Gol di Reyna in mischia al 24', poi, mentre il Bologna pregustava un intervallo sotto solo di un gol, altre due marcature con Maloney e Tigges, il primo di testa con la difesa mal posizionata, il secondo con un bel sinistro su rinvio non perfetto di Dijks.