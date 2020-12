Dopo undici giornate: noi siamo ancora qua..

Eh già, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua. Nonostante la stagione 19-20 sia stata completamente diversa, i rossoblù dopo undici giornate hanno gli stessi punti: dodici.

Incredibile, se si pensa a tutte le difficoltà di questo inizio di campionato. Il Bologna dell’anno scorso, infatti, dopo le prime undici partite aveva totalizzato tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, con 15 gol segnati e 17 subiti e il quattordicesimo posto in classifica. Nella stagione odierna invece, i rossoblù hanno quattro vittorie e sette sconfitte, che permettono alla truppa di Mihajlovic di essere dodicesima, con 16 gol fatti e 22 subiti. Risaltano all’occhio sia i cinque gol in più presi, complice anche le ultime due partite dove i rossoblù hanno incassato otto gol, e il numero di pareggi, zero, unica squadra insieme al Napoli a non aver ancora pareggiato. Addirittura, facendo punti contro lo Spezia, il Bologna migliorerebbe la classifica rispetto all’anno passato, dove alla dodicesima arrivò invece una sconfitta per 3 a 1 contro il Sassuolo. Insomma, con un po’ di fiducia si potrà guardare al futuro con più tranquillità