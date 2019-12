Donnarumma omaggia Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic è nel cuore di tutti, anche di chi non sta condividendo con lui questa esperienza a Bologna. Non si dimentica di lui nemmeno Gianluigi Donnarumma, che ieri a Torino in occasione del Golden Boy 2019 è stato premiato come miglior under 21 italiano. Il portiere del Milan, dunque, non ha potuto non omaggiare l’allenatore rossoblu, ricordando che fu proprio lui a farlo esordire in Serie A in rossonero 4 anni fa.

“Gioco in Serie A, al Milan, e ora anche in Nazionale. Purtroppo c’è stata la brutta esclusione dal Mondiale in Russia, ma adesso abbiamo la possibilità di rifarci con l’Europeo – spiega Gigio, che infine conclude – Ho sempre pensato ad allenarmi e a lavorare. Ringrazierò per sempre Sinisa Mihajlovic, che ha avuto il coraggio di farmi giocare”.