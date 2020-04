Donini: “Virus non ancora sconfitto. Nessun focolaio sul territorio”

intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, l’assessore regionale Raffaele Donini ha commentato i dati odierni riguardo il contagio da Coronavirus: “Oggi come passo epidemiologico non cambia molto. Un mese fa eravamo al 20%, oggi appena all’1%. Molti dei nuovi contagi arrivano dalle CRA e infatti stiamo prendendo provvedimenti per evitare focolai. Attaccando il virus e cercando di monitorare le condizioni cliniche degli ospiti delle CRA con test a tappeto. Per fortuna al momento non ci sono dei focolai territoriali in Emilia Romagna. Consigliamo invece a chi contrae il virus in casa, di accettare l’invito a passare il periodo di trattamento del virus in una struttura alberghiera, perché il rischio di contagiare il nucleo familiare è concreto. Ci tengo poi ad estendere ancora una volta il mio cordoglio ai parenti delle oltre 3.000 vittime della regione. È aumentato ulteriormente il numero dei guariti e questo fa scendere il numero della popolazione con il virus attivo al di sotto delle 10.000 unità. Una situazione che non si verificava da prima di febbraio. Un dato ancora più incoraggiante se si pensa che i 2/3 della popolazione attiva si sta curando da casa”.

