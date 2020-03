Donini: “Tasso di crescita sotto il 10%. Impatto economico? Non lasceremo soli gli imprenditori”

Intervenuto a E’Tv, l’assessore alla sanità Raffaele Donini ha fatto il punto della situazione regionale sull’emergenza coronavirus. Il suo commento:

“E’ la prima volta in assoluto che il passo epidemiologico, cioè quanto crescono i positivi, è sceso sotto il 10%. Ieri avevamo un tasso dell’11,4%, qualche giorno fa eravamo al 13. I contagiati crescono ma in misura inferiore al giorno prima. Una rondine non fa primavera ma chissà che non ci sia una inversione di tendenza concreta. Stanno salendo anche i guariti, oggi erano superiori ai deceduti, quindi comincia a esserci una popolazione guarita. Ripetiamo spesso che siamo in guerra e continuiamo a combattere, però oggi abbiamo alcuni elementi di speranza”.