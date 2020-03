Donini: “Siamo in guerra. Saremo ottimisti quando debelleremo il virus”

Intervenuto oggi ad È-TV, l’Assessore alle politiche per la salute, Raffaele Donini, ha parlato di come stia procedendo la gestione dell’emergenza Coronavirus: “Siamo in guerra al momento. L’ottimismo lo recupereremo quando il Coronavirus sarà definitivamente sconfitto. Al momento in Emilia Romagna la crescita del virus si assesta intorno al 10-12%. Questi sono dati che possono confortarci da un po’. Innanzitutto quasi il 50% dei contagiati si sta curando a casa. Nel senso che i sintomi non sono così gravi da necessitare il ricovero ospedaliero. Gli altri invece sono in ospedale, ma di questi solo in 276, ovvero il 7,7% degli ospedalizzati sono in terapia intensiva. Noi in regione abbiamo un sistema a vasi comunicanti per cui abbiamo ancora diversi posti di terapia intensiva. Stiamo inserendo i nuovi medici nei vari ospedali. Abbiamo avuto anche 76 decessi, purtroppo. Ma anche 74 guariti. Non siamo alle corde ma non siamo nemmeno liberi. Chiediamo ai cittadini di continuare a rispettare le regole imposte e di continuare a darci una mano”.

Scheda 1 di 6